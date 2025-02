Lumi kui Ida-Virumaa aare

Aga lumega üksinda ei ole midagi peale hakata, kui see vaid metsa all pikutades sulamist ootab. Ida-Virumaal on ka inimesed, kes oskavad keerulisteski oludes väga head suusarajad välja võluda, neid hooldada ja suursündmusi korraldada. Äsjane Alutaguse maraton tõestas seda taas. Sadakond vabatahtlikku panevad käed külge ja toimetavad kas võistluskeskuses, metsas teeninduspunktides või parkimist korraldades ning hoiavad hea sõna ja huumoriga tuju üleval. See on see miski kirjeldamatu, mis kujundab hoiakuid kogu kandi suhtes ning loob positiivseid emotsioone, mille pärast siia tullakse.