Kohtla-Järve gümnaasium küsis linnalt tasuta vett

Gümnaasiumi õppe- ja arendusjuht direktori ülesannetes Mailen Remmelg kirjutas linnapeale, et nad on uisuväljakut rajanud juba viis aastat. "Tegemist ei ole ainult kooli kasutamiseks mõeldud platsiga, vaid uisuväljak on mõeldud kasutamiseks ööpäev ringi kogu linnarahvale. Talveperioodil pakub avatud uisuplats lastele ja peredele aktiivse vaba aja veetmise võimalusi. Samuti saavad õpilased kasutada uisuväljakut nii tundide raames kui vabadel hetkedel tervist edendavatel eesmärkidel," kirjutas ta.