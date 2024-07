Rohepöörde selgitamine on kindlasti tähtis töö. Aga kas see ka vilja kannab, sõltub eelkõige kahest asjast. Kas selgitajatel endil on selge, millega täpsemalt on tegu, ja teiseks, kuidas see muudab konkreetse piirkonna inimeste elu paremaks. Seejuures tuleb olla aus ja konkreetne ning vältida väiteid, mis on tegelikust elust irdunud. Muidu muutub kogu selgitustöö tõsiseltvõetavus nullilähedaseks, sest pilt ja sõna ei lähe kokku.

Eelmise nädala lõpus ERRi portaalist pealkirja "Kliimaanalüüsi koostaja: Ida-Virumaad ootab esialgu katastroofi asemel buum" lugedes arvasin alguses, et tegu on följetoniga. Aga see osutus hoopis uudiseks, mis kajastas väljatöötamisel oleva kliimaseaduse mõjuanalüüsi, milles läbiviija Mihkel Laan väitis, et põlevkivi kasutamise lõpetamisega ei juhtu Ida-Virumaal midagi hullu, sest säilib tööhõive, säilivad ettevõtete tulud ja kogu muu pool.

See on maitse asi, mida nimetada katastroofiks või lihtsalt taandarenguks. Eksperdil võib olla õigus selles, et väga palju hullemaks ei saa tõesti minna, sest põlevkivi kaevandamise mahud on kordades juba vähenenud, põlevkivist elektri tootmine peaaegu lõppenud, tuhanded töökohad kadunud. Töötuse tase on Ida-Virumaal 12,7 protsenti − nii kõrge pole see olnud juuli alguses viimase nelja aasta jooksul kordagi. Kohalikud omavalitsused on kaotanud maksutulu ja kärbivad eelarveid.