Ausalt, ma ei oodanud, et abilinnapeal on selline koormus ja tuleb elustiili muuta. Sain ka koolis töötades aru, et õpetaja ei ole sa ainult koolis, vaid igal pool, kus liigud. Abilinnapeana tuleb sellega aga veelgi rohkem arvestada. Pean käituma vastavalt sellele ametikohale.

Ma ei osanud arvata, et Kohtla-Järvel on nii palju spordiklubisid, koole ja lasteaedu. Paljud, kes tulevad abi küsima, ei tea üldse, kuidas toetamise süsteem välja näeb. Mõned tulevad, tahavad korraldada mõnd üritust, võistlust või näitust ja küsivad raha ning arvavad, et meil tuleb see lihtsalt kusagilt välja võtta. Üks mees ütles mulle, et mis see 2000 eurot ära ei ole, arvates, et meil on see raha siin põrandal.