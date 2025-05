Narva muuseum tähistab Euroopa päeva näitusega varemetes Narvast

Hoonete taastamiseks puudus poliitiline tahe

"Näitusel on eksponeeritud ajaloolised fotod, dokumendid ja kavandid, mis pärinevad erinevatest Eesti muuseumidest ja arhiividest, sealhulgas Narva muuseumist ja Eesti rahvusarhiivist. Need materjalid aitavad mõista, kuidas ja miks kujunes Narva selliseks, nagu me seda praegu tunneme," selgitas Narva muuseumi turundusjuht Kristiina Rossman.

Näituse kuraator on Madis Tuuder ja see on loodud Eesti kultuurkapitali toetusel. Avamine on kell 11.