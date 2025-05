Narva pidutseb Euroopa päeval koos Nublu ja Anne Veskiga

Kontserdi eel on TÜ Narva kolledži keeltekohvikus võimalus Eestis resideerivate saatkondade ja välisesinduste juhendamisel tutvuda erinevate keelte ja kultuuridega. Kontserdi eel ja ajal on Raekoja platsil avatud kohvikute ala tänavatoiduga.

Euroopa päeva tähistatakse kõikjal Euroopa Liidus. Just 9. mail 1950. aastal pidas Prantsusmaa tolleaegne välisminister Robert Schuman kõne, milles tegi ettepaneku Euroopa söe- ja terasetootmise ühendamiseks, et vältida edasisi sõdu Euroopas.

"Euroopa päeval tähistame neid väärtusi, mis meid Euroopas kokku on toonud: solidaarsust, sõnavabadust, liikumisvabadust. Ja Euroopa algab Narvast. Kus siis veel seda tähistada kui mitte seal? Ja me vaatame tulevikku, mitte niivõrd minevikku. Nüüd me peame töötama selle nimel, et rahu Euroopas püsima jääks," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.