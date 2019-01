Kaevandusmuuseum ähvardas eaka mehe elektrita jätta

"Näete, see kiri on saadetud 9. jaanuaril − mina sain selle kätte sama päeva õhtul − ja siin on kirjas, et 11. jaanuarist võetakse mul elekter ära," näitas Toila vallas Roodu külas elav Otto Innos kaevandusmuuseumi juhatuse liikme kohusetäitja Sirle Pariku allkirjaga saadetud teavitust.

Põhjenduseks on kirjas toodud Innose kinnistuni kulgeva elektriliini halb seisukord, samuti see, et kaevandusmuuseum ei saa olla elektrimüüja.

Veel viidatakse Toila vallavalitsuse viis päeva varasemale kirjale, mis oli õieti vastus Sirle Pariku taotlusele saada vallalt abi elektrikadude vähendamiseks. Nimelt on kaevandusmuuseumi alajaama mõõturi näit oluliselt suurem kui kõikide tarbijate näidud kokku (detsembris näiteks olid kaod 2,5 korda suuremad kui tarbimine) ning oluline osa selles on amortiseerunud elektrivõrgul.

Vallavanem Eve East palus muuseumil kõiki elektritarbijaid elektrivarustuse lõpetamisest teavitada ja elektrivarustuse katkestada.

Veel on valla kirjas märgitud, et kahe kinnistu elanike teemat arutatakse eraldi, kaaludes ajutist lahendust elektrigeneraatori näol.

Teadmatus hirmutab

Nende kinnistute elanikud (täpsemalt Otto Innos, kes seal praegu ainsana kohapeal elab; teise kinnistu pärijad elavad Tallinnas) said elektri kadumisest teatava kirja paraku enne, kui mingit lahendust arutatudki oleks.

"See kiri lõi mul vererõhu kahesaja peale; öösiti ei saa õieti magadagi," on üks korralikult läbi mõtlemata kiri vanahärra tervisele mõjunud. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"See on ju ähvardus!" ütles Innos. "Läksin kaevandusmuuseumisse ja ütlesin, et annan nad kohtusse. Alles pärast seda saime valla ja Elektrilevi esindajatega kokku ning hakati rääkima, kuidas seda asja saaks lahendada."

Lahenduseni ei jõutud; selgeks sai vaid nii palju, et päris päevapealt elekter ei kao.

Meil ei ole õigust elektrit müüa, küll aga tohime tarbijatelt hüvitist küsida. Kaevandusmuuseumi direktor Etti Kagarov

"Igal hommikul vaatan hirmuga, kas elekter ikka on alles," elab vanahärra päev korraga. "Räägiti elektrigeneraatorist, võib-olla otsitakse seda praegu... See läheks hirmus kalliks, tunnis võtab 2,5 liitrit kütust. Päev läbi sees ei hoiaks, aga vett saan kaevust pumbaga ja külmkapp ja..." arutles ta, et paar kuud ehk kannataks kuidagi niimoodi elada. Soojemal ajal muidugi, mitte praeguste ilmadega.

Elekter suusamaja kaudu

Roodu küla kaks kinnistut saavad elektri endise Kohtla kaevanduse vanast alajaamast juba väga ammusest ajast. Mingit lepingut pole sealsetel elanikel kunagi olnud, küll aga on nad alati korralikult näidu teatanud − alguses kaevandusele, siis Aidu karjäärile, seejärel Kohtla-Nõmme vallavalitsusele ja viimastel aastatel kaevandusmuuseumile − ning esitatud arved ontlikult tasunud.

"Meil ei ole õigust elektrit müüa, küll aga tohime tarbijatelt hüvitist küsida," selgitas kaevandusmuuseumi direktor Etti Kagarov, kuidas asi seni on toiminud.