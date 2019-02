Koolimajas peksti purikaid akna kaudu tokiga alla

Kohtla-Järve linnavolikogu liige Jelena Mutonen ja kodanikuaktivist Igor Bronštein sattusid esmaspäeva pärastlõunal peale sellele, kuidas kesklinnas Pärna tänaval asuvas koolimajas tagus töömees teise korruse akna kaudu katuseräästast pika tokiga alla purikaid, mis kukkusid koolimaja kõrvale piiramata alale.

Keegi ei turvanud

Bronštein, kes salvestas toimunu ka videosse, märgib prokuratuurile ja tööinspektsioonile esitatud avalduses, et akende all ei olnud samal ajal ei ohutuslinte ega ka ühtegi turvajat ning töömees ei heitnud tegutsemistuhinas isegi pilku alla, et veenduda, ega sealt juhuslikult mõni laps möödumas pole.

Purikad Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli katuse küljes. FOTO: Igor Bronštein

Selline tegevus käis rutiinselt ja töömees liikus pika tokiga ühe akna pealt teisele. Bronšteini sõnul maandus osa purikate tükke otse tema lähedusse. Ühel hetkel ilmus aknale ka kooli direktor Julia Kalamajeva, kellelt Bronštein soovis teada, kas neil ongi kombeks nõnda purikatega võidelda, aga mitte kutsuda selleks tööks välja tõstukiga eribrigaadi. Ta meenutas ka, et 2017. aastal hukkus samas koolimajas koristaja, kui ta aknaid pestes aknast surnuks kukkus. Selle jutu järel kadusid nii direktor kui töömees akna pealt.

Julia Kalamajeva ütles kolmapäeval Põhjarannikule, et ei saa purikate akna kaudu alla tagumise kohta mingit informatsiooni anda, kuna ta pole sellega kursis. "Vabandust, aga see on selline kinnine info, mida ma ei saa anda," sõnas ta.

Küsimusele, kas see ei ole direktorile tõesti tuttav olukord, kui isegi videopildilt on näha, et ta ise vaatab akna pealt, kuidas töömees akna kaudu purikaid alla lööb, vastas ta: "Võib-olla midagi oli, aga ma ei saa igale inimesele informatsiooni anda. Minu ülesanne on nüüd uurida seda." Kalamajeva lisas, et koolil on tavaliselt kombeks purikate mahavõtmiseks kutsuda kohale selleks tööks spetsialiseerunud firma.

Kurioosne lugu purikatega võitlejast Jõhvist Jaanuaris sai politsei teate, et Jõhvis Jaama tänaval tulistab eakas mees püssist elumaja pihta. Kõrgema tasemega väljakutse peale sööstis kohale kiirreageerimisrühm. Kohale jõudes selgus, et mees tulistas õhkrelvast alla katuse räästas rippuvaid ohtlikke purikaid. Politseinikud pidasid mehega maha vestluse ning talle selgitati paremaid viise, kuidas purikatest vabaneda.

Bronštein palub prokuratuurile esitatud avalduses alustada kriminaalmenetlust, mille käigus tehtaks kindlaks, kas purikate mahalöömine kuulub selle töömehe ametikohustuste hulka ning kas ta oli selleks läbinud ka tööohutuse koolituse.

Linnaasutused on purikaid täis

Jelena Mutoneni sõnul ajendasid neid koos Igor Bronšteiniga vaatlema katuseräästaste olukorda linnale kuuluvates asutustes linnavalitsuse sagenevad surveavaldused korteriühistutele. "Linnavalitsuse ametnikud on mitmete ühistute juhtidelt küllaltki agressiivses toonis nõudnud purikate kohest eemaldamist katuseräästast ja ähvardanud trahvidega. Osal juhtudel on see ilmselt ka õigustatud. Kuid näiteks ühe vaid mõne korteriga maja ühistut juhtiv naine rääkis, et nende majal olid mõned väikesed purikad räästa küljes, mille all keegi kunagi ei liigu. Ta lisas, et selle pärast ei hakka väike ühistu, kus elavad põhiliselt vanurid, tellima eritehnikat. Selle peale oli ametnik nõudnud telefoni otsa naise abikaasat, et õpetada meest, kuidas too peab purikad alla tooma. Naine oli sellest šokeeritud, sest ta abikaasa on juba aastaid voodihaige," rääkis Mutonen.

Linna korteriühistute assotsiatsiooni juhatusse kuuluv Mutonen sõnas, et samal ajal kui linnavalitsus nõuab ühistutelt väga resoluutselt ja igasuguste mööndusteta purikate eemaldamist, on linna enda asutuste hoonetel suured ohtlikud purikad küljes. "See tuligi meie ringkäigul välja. Näiteks kunstikoolis rippusid purikad otse välisukse kohal. Pildile jäid suured purikad ujula, spordihoone ja teiste objektide küljes," rääkis ta.