Emakeelepäeva Kohtla-Järve kõnekoosoleku põhisõnum: eesti keele olukord Ida-Virumaal peab tugevnema

Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis toimunud avalik kõnekoosolek algas näitleja ja poliitiku Ain Lutsepa videopöördumisega, et Eesti riigikeel peaks kõlama kõikjal Eestimaal, ning lõppes ühislaulmisega.

Võimetus mõista probleemi

Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosileht meenutas, et idavirulastel on väga palju, mille üle uhke olla, kuid on ka rohkesti väljakutseid. Eesti keele ja eestikeelse hariduse säilimine on üks olulisemaid neist.

Ingrid Prees: "Selleks, et Ida-Virumaale tahetaks elama tulla, on vaja suurendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada eesti keele positsiooni Ida-Virumaal. Kahjuks on viimasel ajal see positsioon tugevasti kõikuma löönud."

"See oli üks olulisemaid teemasid ka tänavustel valimistel. On palju räägitud, et tegemist on poliitilise küsimusega. Meie aga teame, et see ei ole nii. Kohtla-Järvel eestikeelse riigigümnaasiumi avamise küsimuse tõstatasid inimesed, kes ei ole poliitikaga seotud: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, vilistlased. Küll aga näitas see küsimus ilmekalt meie valitsuse ja eelkõige haridusministri nõrkust või võimetust mõista probleemi olemust ning tulla tekkinud kriisiolukorraga toime," rääkis Roosileht.

Ta lisas, et 14. märtsil ollakse põhimõtteliselt samas olukorras kui 3. jaanuaril [siis toimus Kohtla-Järve eesti kogukonna esimene koosolek − toim.].

"Endiselt pole valitsus ametlikult kinnitanud, et tuleb täielikult eestikeelne riigigümnaasium, ning pole argumenteeritult selgitanud, et hea tasemel eestikeelne gümnaasiumiharidus avab ka vene noortele kõik võimalused eneseteostuseks nii Eesti Vabariigis kui Euroopa Liidus. Seepärast teen ettepaneku saata välja uus pöördumine."

Esimesele pöördumisele on kogunenud ligi tuhat allkirja ja neid sai eile lisada.

Keele maine tuleb taastada

Kõnekoosolekul asutati ka Virumaa eesti hariduse selts. "Selle eesmärk on ühiste huvide eest seismine hariduse valdkonnas ja kõrgetasemelise eestikeelse hariduse arendamine piirkonnas," selgitas Roosileht.

Kolledži eesti keele lektor Ingrid Prees tõi välja, et riigikeele oskus on Ida-Virumaale ka majanduslikult väga oluline. "Sest me ei taha, et oleksime üksnes piirkond, kus on tore turistina viibida, vaid soovime olla maakond, kuhu tahetakse elama tulla. Selleks on vaja suurendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada eesti keele positsiooni Ida-Virumaal. Kahjuks on viimasel ajal see positsioon tugevasti kõikuma löönud."

Prees küsis, miks toimub riigi tasandil keelesõda eesti keele pärast, kui seadus ja mitmesugused uuringud tõestavad eesti keele vajalikkust. Ta tõi näiteks uuringu "Eesti keel väärtushinnangute valguses", mille järgi leiab 80 protsenti elanikkonnast, et eesti keel on eestikeelse kultuuri lahutamatu osa, seda on vaja, et Eestis elada ja töötada, ning see on osa eestimaalaseks olemisest.

"Miks me siis oleme praegu olukorras, mis tekitab pingeid rahvuste ja haridusasutuste vahel? Miks ei saada ikka veel aru sellest, et eesti keelt mitteoskavatel Eesti elanikel on tööturul ja ühiskonnas hakkamasaamine raskendatud?"

Preesi hinnangul on aeg taastada eesti keele staatus ning tugevdada Eesti riigikeele ja Euroopa Liidu ametliku keele maine.

Ida-Virumaal tuntud poetess, kirjanik ja pedagoog Anneli Lamp esitas koosolekul Kohtla-Järve eestikeelse gümnaasiumi plaanitava likvideerimise ajel hiljuti kirjutatud valuliku luuletuse.

laed tilguvad jälle läbi

nii kuradi mõru on meel

mu kodu mu au ja häbi

nii kuradi mõru on meel

mu isa ehitet maja

ja mu esiemade keel

mõlemal abi on vaja

kuid mina ei oska ei saa

ei ole see parandaja

kuid mina ei oska ei saa

ma ei tea kus on lekkekoht

nii nutabki lagi ja maa

ma ei tea kus on lekkekoht

nii kuradi mõru on meel