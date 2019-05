Jõhvi pargis peksti 14 valgustit puruks, mitu valgustit kleebiti teibiga kinni

Osad Jõhvi pargi valgustitest on tundmatu isiku poolt teibiga kinni kaetud. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Eelmisel reedel helistas vallavalitsusse tähelepanelik elanik, kes märkas, et pargi tagumises osas on 14 valgustil klaasid lõhutud. Tegu on ligemale neli aastat tagasi parki paigaldatud tänavavalgustitega.

"Püüame midagi teha, et Jõhvis oleks parem elada, aga siis tulevad ühed kaaskodanikud ja lihtsalt lõhuvad ära," sõnas Tamm.

Kui alguses arvas ta, et valgustite pihta on tulistatud õhupüssist, siis pärast nende lähemat vaatlust selgus, et klaasides on suured augud. See viitab pigem kividega puruks loopimisele.

Veelgi arusaamatum on, et valgustitest on teibiga üle kleebitud, et need ei helendaks. Tamme sõnul pidi keegi selleks kuue meetri kõrguste postide otsa ronima.