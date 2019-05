Kohtla-Järvel hakkavad taas tööle õpilasmalevad

Kohtla-Järve noortekeskuse direktor Alissa Linter on rõõmus, et nende õpilasmalevate ideed toetas kohe ka Kohtla-Järve linnavalitsus. Töö on hea viis noori aktiivselt tegutsema panna ning ühtlasi saavad nad nõnda endale veidi taskuraha teenida. Õpilasmalevas osalejatele töötasu maksmiseks eraldati linnaeelarvest 2500 eurot.

"Kuna meie avatavad õpilasmalevad erinevad kardinaalselt nendest, mis minu kooliajal tegutsesid, siis ei saa me siiski rääkida õpilaste suviste töölaagrite traditsiooni taassünnist kaevurite linnas, vaid pigem uue traditsiooni loomisest," rõhutas Linter. "Sel ajal kui ma ise noortekeskuse aktivist olin, elasid õpilasmaleva liikmed Kurtna noortelaagris ning sõitsid hommikuti neljaks tunniks linna tööd tegema ja mitmesuguseid ülesandeid täitma. Kuid töötasu me selle eest ei saanud: meid toideti, lõbustati, me elasime looduse rüpes ja olime niigi rahul. Nüüdseks aga on ajad muutunud ning Kurtna noortelaagritki enam ei ole. Paljud tänapäeva noored püüavad suviti endale raha teenimise võimalust leida, seepärast käisimegi välja idee avada õpilastele suvine töölaager. Saime sellele igakülgset toetust ning töötasime välja programmi."