Ammused kuuldused said kinnitust: Repinski ja Vassiljeva on paar

Reedel ilmunud Kroonika kirjutas, et riigikogu liikmetest abielupaari Siret Kotka-Repinski ja Martin Repinski kaks aastat tagasi sõlmitud abielu, mis juba mõnda aega näitas murenemise märke, on purunenud. Martin elab koos omaaegse Narva-Jõesuu bikiinimissi Jekaterina Vassiljevaga, kes sai eelmisel suvel Jõhvi vallavolikogu aseesimeheks.

Vassiljeva endine abikaasa Anton Vassiljev kinnitas Kroonikale, et 29. aprillil jõustus tema ja Jekaterina Vassiljeva lahutus. Tema sõnul jäävad nende pere kaks last elama emaga. "Mina seal majas enam ei ela. Kolisin välja, sest Martin kolis sisse," kinnitas Anton Vassiljev.

Martin Repinski ei vastanud ei Kroonika ega Põhjaranniku kõnedele. Siret Kotka-Repinski edastas Kroonikale erakonnakaaslase Enn Eesmaa vahendusel, et tema abielu Martiniga on suures kriisis. "Aga püüame seda päästa." Jekaterina Vassiljeva teatas Kroonikale pärast mõtlemisaega, et ei kommenteeri olukorda.

Repinskid on oma eraelu varem vabatahtlikult avalikult eksponeerinud. Kroonika kaasati oma pulma kajastama, samuti lasti seltskonnaajakirjal teha suur lugu nende Jõhvi korterist. Varem on mõlemad sageli avaldanud ka eraelu fotosid sotsiaalmeedias.

Kuigi Martin Repinskit ja Jekaterina Vassiljevat on Jõhvis nähtud koos sageli liikumas juba alates eelmise aasta suvest, on nad siiani oma lähisuhet eitanud. Vahetult enne tänavusi riigikogu valimisi nimetasid nii Martin Repinski kui tema abikaasa Siret Kotka-Repinski valeväideteks jutte, nagu plaaniks nad abielu lahutada.

"Head sõbrad! Poliitik peab taluma kahjuks kõike, ka seda, et tema perekonda rünnatakse. Me oleme kolmekesi õnnelikud ning lahutust me plaanides pole, nagu tänases Kroonikas võib sellel teemal lugeda.

Meil on väga kahju, et mõned Jõhvi opositsiooni liikmed ja konkurendid on valimistel kulujuttudest huvitatud ning levitavad neid. Tuleb aga arvestada, et elus tuleb kõik bumerangina tagasi. Ükski valimiskampaania pole selliseid meetodeid väärt," kirjutas Repinski veebruaris Facebookis.

Kui Põhjarannik küsis nii Martin Repinskilt kui Siret Kotka-Repinskilt, kas jutud plaanitavast lahutusest vastavad tõele, ning mõlemad vastasid eitavalt.

Martin Repinski ja Siret Kotka laulatus toimus 2017. aasta aprillis Narvas õigeusklikus Issanda Ülestõusmise peakirikus. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Siret Kotka-Repinski ütles, et temani on samuti jõudnud sellised kuulujutud ning tema teada levitab neid inimene, kes on seotud kohaliku poliitikaga. "Aga ma ei hakka seda nime siinkohal nimetama. Meil on kõik korras ning inimesed võivad oma silmaga veenduda, et õhtuks jõuan ma alati Jõhvi ja ööbin meie kodus," sõnas ta.

Martin Repinski kinnitas tookord Põhjarannikule samuti, et jutud lahutusest on valed.

"See ei vasta grammigi tõele. Olen ka siin linna peal igasuguseid jutte kuulnud, aga arvan, et need on tekitanud huvitatud isikud. Ma arvan, et see on valimistega seotud."

Juttudele lahutusest eelnesid aga pikka aega levinud jutud Repinski kõrvalsuhtest volikogu aseesimehe Jekaterina Vassiljevaga. Just Repinski ettepanekul sai mullu pärast võimupööret Jõhvis volikogu teiseks aseesimeheks avalikkusele täiesti tundmatu Vassiljeva.