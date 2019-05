Relvad Ida-Virumaal vaikisid

Kõige ägedam lahing oli Toilas

Hallik ütles, et ehkki kokkupõrkeid vaenlastega oli nelja päeva jooksul vaid korra, ei ole sõdurielu igav. "Meil on positsioonidel terve hulk mitmesuguseid ülesandeid ja lisaks peab sõdur ka puhkeajast lugu pidama."

Õppusega rahul

Õppuse üldjuht kindralmajor Indrek Sirel tunnistas neljapäeval, et on õppuste käiguga väga rahul ning peaaegu kõik planeeritu sai ellu viidud. "Kõik õppusel osalejad − ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased, liitlased − on pingutanud ühise eesmärgi nimel," ütles Sirel, kelle sõnul on nad väga tänulikud kõikidele reservväelastele, kes välja tulid, aga ka kõikidele omavalitsustele ja maaomanikele, kes tegevused oma maale lubasid. "Ilma nende abi ja toeta ei saa õppusi korraldada," lisas ta.