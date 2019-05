Õueraamatukogud koguvad populaarsust

Võib päriseks laenutada

Suur osa raamatukapi sisust pärineb Ene Tasalt, kel on aastate jooksul koju kogunenud hulk raamatuid. "Tõin siia need, mida olen ise mitu korda lugenud. Õueraamatukogus on ka Kuremäe raamatukogust mahakantud raamatuid, mis muidu oleks läinud makulatuuri," rääkis ta.