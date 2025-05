Aasta energeetikuks valiti Auvere, Balti ja Eesti elektrijaama juht

Enefit Poweri juhatuse esimehe Raine Pajo sõnul on Aleksandr Jefremov kogenud energeetik, keda võib usaldada ja kelle uks on alati kõigile avatud. "Energeetika on oluline osa tema elust, ta on pühendunud, töökas ning vaatamata suurele vastutusele alati rõõmsameelne ja teiste vastu lugupidav," sõnas Pajo.