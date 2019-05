Kõige rohkem sõidab Ida-Virumaalt Tallinna mudilaskoore − üksteist. Pilt on tehtud Jõhvi kontserdimajas toimunud mudilaskooride eelproovis. Tookord kiitis mudilaskooride dirigent Annelii Traks, et Ida-Viru mudilased kõlasid väga hästi. "Üle poole lauljatest on vene emakeelega, aga tunda oli, et nad on tekstiga hästi palju tööd teinud," märkis ta.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik