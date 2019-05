Jõhvi vald jagab esimesed raemedalid

Alates 2005. aastast annab Jõhvi välja Jõhvi aukodaniku tiitlit, millega kaasneb ka aukodaniku märk. Ühes sellega tekkis vallavalitsuse teatel idee teenetemedalist, mis on nüüd lõpuks teoks saanud Jõhvi raemedali näol. Raemedaliga ei kaasne rahalist preemiat või muid hüvesid. Jõhvi raemedal koosneb medalilindist (vertikaalselt asetsevast vallalipust), mis on siidmuareest, ja hõbedasest medalimärgist. Raemedali põhiliseks kujunduselemendiks on Jõhvi vapp aastast 1938. Jõhvi vapikilbil on sümbolitena kolm hõbedast kuuske ja kullatud punahirve pea.