Tantsupeole mittepääsenud Ida-Viru rühmade juhid kavandavad alternatiivset pidu

"Otsustasime, et teeme Ida-Virumaa 21 tantsukollektiivi nimel, kes peole ei pääsenud, üleskutse korraldada 4. juulil Vabaduse väljakul tantsupidu. Sealt liiguksime edasi Kalevi staadionile vaatama tantsupeo peaproovi-etendust (peost kõrvale jäänud rühmad said kutse tulla tantsupeo peaproovi-etenduse publikuks − toim.)," ütles Narva eesti gümnaasiumi õpetaja Tiiu Assafrei, kelle juhendamisel pürgis seekord peole 6. klassi õpilastest moodustatud rühm.

Võimalus end näidata

Assafrei sõnul annaks Vabaduse platsi pidu võimaluse näidata õpitud tantse ka neil, kes Kalevi staadionile ei mahtunud. "Kutsume teisi agaraid tantsujuhte kaasa lööma ja seda pidu organiseerima. Olen täiesti kindel, et see pidu toimub," lisas ta.

Narva pedagoog jagas seda mõtet enne ka Maalehe ajakirjaniku Rein Sikuga, kes tegi neljapäevases lehes samasuguse sisuga ettepaneku. Samuti pidas Assafrei nõu Ida-Viru kogenud tantsujuhi Urve Kilgiga, kes oli sama meelt: ei tasu nukrutseda, tuleb tegutseda.

"Mina olen Vabaduse väljaku peo poolt ja mul on väga hea meel, et Narva noored sellega lagedale tulid," kinnitas Urve Kilk Põhjarannikule. "Minu arvates ei tasu seda pidu karta. See on lihtsalt vabanemine masendusest − kellele see kurja teeb?"

Tiiu Assafrei arvas, et narvalased leiavad kaasamõtlejaid teistestki piirkondadest ning kindlasti võetakse see teema üles Virumaa tantsupeol Rakveres.

"Narva sai seekord ikka väga kõvasti kannatada (piirilinnast lunastas peopääsme ainult üks rühm − toim.). Lihtsalt ei saa aru, miks me seekord välja jäime. Olen rääkinud teiste kogenud tantsupedagoogidega ja häirib just see, et hindamist ei olnud. Oleks ikka pidanud olema nagu kooridel, et esined ja saad hinde," arutles Assafrei.

Tema kinnitusel on narvalaste pettumus väga suur.

"Meil on rahvariided alati triigitud-viigitud, viimase peal, nagu nõesilmast tulnud. Ja lapsed ise olid pärast eelproovi väga õnnelikud: "Meil läks nii hästi, me ei teinud ühtegi viga!" Ja siis öeldakse, et vabandust, aga teie peole ei saa. Ei mingisugust põhjendust, ei midagi. Meie vanemad olid endast nii väljas, et aina ütlesid: Narvale on vesi peale lastud," vahendas Assafrei. "Hea küll, meie, vanad inimesed, saame aru, et elu on niisugune ning otsitakse paremaid ja professionaalsemaid, aga 6. klassi lastele seda selgeks ei tee."

Väärib kaalumist

Endine riigikogu liige Eevi Paasmäe arvas, et alternatiivse tantsupeo idee väärib kaalumist.