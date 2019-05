Aseris pandi reostuse merre jõudmisele piir

Osalt läikis sooraud

Aseri elanik Marek Sternhof merereostuse tõkestamise suhtes nii optimistlik ei ole. "Tegelikult lekib ikka edasi," usub ta. "Veetase on tõusnud ja enam ei paista nii hästi välja. Mõni suurem õline laik on näha ka, aga ega seda saa tõestada, kas on uus või varasemast jäänud."

Mahutid ei leki

Mahutite väljakaevamisega tegi ettevõte siiski juba algust. Küll vaid pisut, et saada selgust, kui oluliselt need lekkida võiksid.

"Mahutite ümber on pinnas puhas," kinnitas OÜ Aseri Sadam juhatuse liige Gaido Kentem, et praeguste teadmiste juures ei saa rannas leitud reostus mahutitega seotud olla. "Kui toetuse saame, likvideerime need mahutid ja ka maa-alused torustikud niikuinii ning reostunud pinnase kaevame ka välja, aga enne on oluline teada saada, kust reostus pinnasesse tegelikult tuleb," peab ta oluliseks, et ka riik oma maal asjad selgeks uuriks.