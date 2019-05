Põhjarannikul on ligemale 100 000 lugejat

Põhjarannik/Severnoje Poberežje peatoimetaja Erik Gamzejev ütles, et ajalehe lugejaskonna suurus on võrreldav maailma suuremate jalgpallistaadionidega. "Põhjarannikut on kõige põhjaliku Ida-Virumaa elu kajastaja ja seetõttu on ka ootuspärane, et seda loeb suurem enamus Eesti ühe suurema maakonna elanikest. Viimase poolaasta jooksul on seoses huvi kasvuga Ida-Virumaa vastu suurenenud märgatavalt ajalehe veebiväljaande loetavus ka väljaspool maakonda," sõnas ta.