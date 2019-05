Eramaa sildid, rahvamaja müük ja planeeritav jäätmekäitlustehas panid Aseri mässama

Aseri inimesed, kellele on viimase paari kuu jooksul muutunud teravaks mitu teemat, kutsusid rahvamajas kokku koosoleku, et neist neli kõige põletavamat luubi alla võtta. Nii saadi neljapäeva õhtul rahvamajas kokku selleks, et rääkida Aseri saamisest usupealinnaks, rahvamaja müügist, mere äärde pääsemisest ja masuudireostusest ning jäätmetehase rajamisest endise autobaasi territooriumile.