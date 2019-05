Sügisel uuendatud Jõhvi kesklinna mänguväljak on ohtlik ja vajab remonti

Uued atraktsioonid ning ka katendite uuendus tehti sellele väljakule eelmise aasta 28. novembril, kui lumi oli juba maas ja riigikogu valimisteni jäänud kolm kuud. Kindlasti polnud miinuskraade arvestades tegemist just parima ajaga pinnasetööde jaoks, mille tõttu ongi probleemid tekkinud. "See projekt läks vallaametnikest mööda. Ka rahalises mõttes," sõnas valla majandusspetsialist Aivo Tamm. Ta selgitas, et raha tuli riigilt ilmselt otse MTÜ-le selle mänguväljaku korrastamiseks, sest vallaeelarvest seda makstud pole. "See oli ilmselt niinimetatud katuseraha ja toonane vallavanem Martin Repinski tegeles kõigega isiklikult," lisas ta.