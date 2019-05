Sillamäel ilmus mees relvaga kooli, ähvardas lapsi ja lubas nende vanemad ära veristada

Eile hommikul enne õppetöö algust ja õpetaja saabumist astus Sillamäe Vanalinna kooli 5. klassi üht tüdrukut saatnud meesterahvas ning asus seal lapsi relvataolise esemega ähvardama.

Koolis töötavad täiskasvanud enne esimese tunni algust klassis toimunut ei märganud ning ei saanud seetõttu sellesse ka sekkuda. Meesterahvas lahkus kiirustamata hoonest, ent ilmus eile päeval ise politseisse.

Algatatud on kriminaalmenetlus avaliku korra rasket rikkumist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel. Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Jelena Filippova sõnul pidas politsei nimetatud meesterahva kahtlustatavana kinni ja kuulab ta üle. Tema edasine saatus ei olnud eile päeva lõpuks veel selge.

Vehivad relvadega paremale ja vasakule Artiklis kirjeldatuga veidi sarnane juhtum leidis laupäeval, 25. mail aset Jõhvis Kooli tänaval, kus 37aastane purjus meesterahvas kolme inimest relvataolise esemega ähvardas. Avaliku korra rikkuja peeti kinni, ent uurimine ei oska ka selle juhtumi puhul esialgu öelda, millega täpselt huligaan relvastatud oli.

Filippova sõnul ei saa esialgu kinnitada, kas kahtlusalusel ka tõepoolest relv käes oli. "See selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus, juhtunu asjaolusid esialgu alles täpsustatakse. Politseisse tuli ta ilma relvata."

Pani lapse põlvili

Põhjarannik võttis ühendust ühe samas klassis õppiva ja juhtunu tunnistajaks olnud tüdruku emaga. Oma nime mitte avalikustada palunud naine rääkis, et konflikt oli selles klassis hõõgunud juba ammu. Jutt on ühe selles klassis õppiva tüdruku kiusamisest. "Ta on selles klassis põlu all, tema kallal kasutatakse nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda."

Naise sõnul tulnud agressiivselt meelestatud meesterahvas − kohe kindlasti polnud see tolle tüdruku isa − klassi enne esimese tunni algust, saates tüdrukut ja möödudes nõnda turvamehest.

"Tolle tüdruku ema püüdis koolis sellele probleemile lahendust leida, ent nähtavasti ei olnud koolist nii palju abi, nagu oleks võinud ja pidanud. Ning küllap otsustasid nad seetõttu konflikti niimoodi lahendada," edastas naine oma tütre sõnu.

Lapsed nägid mehel käes püstolit, oletades, et tegemist on mänguasjaga, ning märkasid ka nuga.

"Mees võttis sellel poisil [tüdruku kiusajal − I.S.] rinnust kinni, surus ta põlvili ning sundis teda kiusamise ohvrilt vabandust paluma. Ülejäänud lastele ütles ta ebatsensuurseid sõnu kasutades, et nad kõik talt veel saavad, et ta tapab nad kõik ära ja kui vanemad juhtunust teada saavad, siis veristab ka nemad ära. Seejärel läks ta minema, hulkus veel mõnda aega mööda kooli ringi, tõukas koridoris korrapidajat ning pani relva talle meelekohale," rääkis naine.

Ta lisas, et lapsed on juhtunust väga hirmunud. "Suure osa klassi lastest viisid vanemad koju, sest lapsed nutsid ja värisesid. Enamik lapsi on mures ka oma vanemate pärast − et see mees nüüd meid veristama hakkab."

Koolikiusamise tagajärg

Naine märkis, et ühe selle klassi tüdruku kiusamine on ammune probleem ning tolle tüdruku ema on üritanud seda igal võimalikul moel lahendada, isegi politseisse abi järele pöördunud.

"Kuid see, mis teda ilmselt lõplikult rööpast välja viis, juhtus poolteist-kaks kuud tagasi: selle klassi tüdrukud avasid tolle kiusatava tüdruku nimel sotsiaalmeedias konto ning saatsid sealt igasugu inetuid teateid laiali. See on ju konkreetne kiusamine, mille suhtes kool minu meelest silmad sulges. End jõuetuna tundnud ema aga otsustas selle olukorra nüüd niimoodi lahendada," rääkis murelik naine.

Sillamäe Vanalinna kooli direktor Irina Lju ütles uudisteportaalile rus.err.ee, et tal on kahju, et ühel täiskasvanul õnnestus niimoodi takistamatult nende kooli siseneda. "Pean tunnistama, et turvamees ei suuda kogu kooli territooriumi tervikuna kontrollida."