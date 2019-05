Kohus võttis Sillamäe koolis vägivallatsemises kahtlustatava mehe vahi alla

Ta lisas, et lapsed on juhtunust väga hirmunud. "Suure osa klassi lastest viisid vanemad koju, sest lapsed nutsid ja värisesid. Enamik lapsi on mures ka oma vanemate pärast − et see mees nüüd meid veristama hakkab."

Naine märkis, et ühe selle klassi tüdruku kiusamine on ammune probleem ning tolle tüdruku ema on üritanud seda igal võimalikul moel lahendada, isegi politseisse abi järele pöördunud.

"Kuid see, mis teda ilmselt lõplikult rööpast välja viis, juhtus poolteist-kaks kuud tagasi: selle klassi tüdrukud avasid tolle kiusatava tüdruku nimel sotsiaalmeedias konto ning saatsid sealt igasugu inetuid teateid laiali. See on ju konkreetne kiusamine, mille suhtes kool minu meelest silmad sulges. End jõuetuna tundnud ema aga otsustas selle olukorra nüüd niimoodi lahendada," rääkis murelik naine.

Sillamäe Vanalinna kooli direktor Irina Lju ütles uudisteportaalile rus.err.ee, et tal on kahju, et ühel täiskasvanul õnnestus niimoodi takistamatult nende kooli siseneda. "Pean tunnistama, et turvamees ei suuda kogu kooli territooriumi tervikuna kontrollida."