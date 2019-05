Korraldajad ootavad konkursile aasta õppija ja õpiteo kandidaate

"Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäevaelu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ja aja, et erisuguste takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada või end täiendada," ütles Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt.