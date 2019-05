Looduseusku Ida-Virumaa patrioot

Ei ole ilmselt väga palju neid, kes teavad, et Alutaguse suurte rahvaspordiürituste − suusamaratoni ja rattamaratoni peamiste korraldajate seas on Tiit Pekk, kes on Eesti spordisõpradele tuntud nii maailma tippude osalusel toimuvate suusavõistluste kohtuniku ja telekommentaatorina.