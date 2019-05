Kohtla-Nõmmel peeti minitantsupidu

"Tavaliselt teemegi peo kas enne noorte- või üldtantsupidu, et kava näeksid ka need, kes suurele peole pealtvaatajana ei pääse. Ja rühmad, kes ise seekord Kalevi staadionile ei pääsenud, said tantsida ning õpitut näidata. Need, kes peole ei saanud, tantsivad ka hästi," rääkis Tito.