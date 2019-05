Kohtla-Nõmme lastekodu pannakse kinni

Teisipäeva õhtul teatasid Toila vallavanem Eve East ja abivallavanem Kerda Eiert Kohtla-Nõmme lastekodu kollektiivile, et see sotsiaalasutus lõpetab peagi tegevuse. Ehkki otsus tuleb kõigepealt vallavolikogu istungil kinnitada, möönsid ametnikud, et muud võimalust pole, kuna laste elamistingimused ei vasta Kohtla-Nõmme lastekodus tänapäeva nõudmistele.