Päästeõppuse käigus taaslavastati viie aasta tagune õnnetus

Päriselus leidis selline vahejuhtum aset 2014. aastal Jõhvis, kus samal territooriumil lekkis lämmastikhappe konteiner. See hape on väga agressiivne ning selle aurud on õhust 3,2 korda raskemad ja väga söövitavad nii naha kaudu kui ka sissehingamisel. Viie aasta eest evakueeriti ohualalt poolsada inimest ning häiritud oli ka piirkonna ettevõtete töö, kuna olukorra kontrolli alla saamiseks kulus üle seitsme tunni. Õnneks pole Ida päästjad raskete keemiaavariidega pärast seda enam kokku puutunud, kuid seda vajalikum on õppuste käigus oma oskusi lihvida ja saada vaatlejatelt tagasisidet, et päris keemiaõnnetuse korral oskuslikult tegutseda.