Kohtla-Järve müüb kortereid 50 euroga

39st müüki pandavast korterist 22 on asustatud, ülejäänutel on üürnikud, kellel on eelisostuõigus. Korterite alghind jääb sõltuvalt asukohast 50 ja 3000 euro vahele. Üks on kolme-, ülejäänud kahetoalised.

Nimekirjas on kortereid, mida on oksjonil üritatud müüa juba 6-7 korda, kuid huvilisi neile leida ei õnnestu, sest need korterid on lagastatud ning Lepasaar nimetab neid "lihtsalt prügilateks". Ta toob näiteks Sompa linnaosa Aruserva tänava korteri, kust tuleks ära viia 2-3 autokoormatäit prügi, kuid möönab, et päris tasuta linn sellegipoolest selliseid pindu ära anda ei kavatse.

Küsimusele, missugused on linna võimalused eeloleva oksjoni õnnestumiseks, vastas Lepasaar, et need on alati olemas ning sel aastal otsustas linn selliseid enampakkumisi korraldada igas kvartalis. "Sellepärast, et on olemas üürnikud, kes on ostust huvitatud ja kellel on ka ostueesõigus. Meie oleme huvitatud sellest, et nendel korteritel oleks omanikud," sõnas Lepasaar. Ta lisas, et näiteks ühele Mõisa teel asuvale korterile on tekkinud juba mitu huvilist ning seal on oodata ka konkurentsi.