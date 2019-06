Kohtla-Järve andis korteriühistutele remonditoetuse taotlemiseks ainult nädala

"Need summad võib saada kuni kolme aasta jooksul," ütles Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin. "Taotlejad võivad arvestada eelnimetatud summadega ühe, kahe või kolme aasta jooksul. Näiteks kui sel aastal sai ühistu 10 000 eurot, siis järgmisel kahel aastal ta taotlust esitada ei saa. Täpsed tingimused ja vajalike dokumentide nimekiri avaldatakse lähipäevil. 50 000 eurot ei ole suur summa, kuid see raha on eelarves ette nähtud käesoleval aastal. Järgmisel aastal võib see summa muutuda."