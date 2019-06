Kohtla-Järve peatänava uuendamise ohvriks langes 59 puud

"Ainult need puud, mis ehitusele − mahasõidukohtadele ja ringristmikule − ette jäävad," toonitas Kohtla-Järve linnapeaabi Järve linnaosas Ülle Lepassaar. "Tänava ülemises, Järveküla-poolses otsas jäävad kõik noored, mõni aasta tagasi istutatud puud alles, ka kõiki vanu puid maha ei võeta."

Kas mahavõetute asemele pärast teeremondi lõppu ka uusi puid istutatakse, ei osanud Lepassaar öelda.

Kauplused kaotavad ostjaid

Inimesed on üldjuhul mugavad ja kui autoga päris poe ukse ette sõita ei saa, otsustatakse lihtsalt teise, paremini ligipääsetava kaupluse kasuks.

Kalevi tänava ääres on poode ja poekesi üsna mitu. Vilde kauplusel on selles mõttes lihtsam, et selle juurde − küll maja taha, mitte ette − pääseb autoga mööda Pärna tänavat. Teisel pool tänavat lilledega kauplev Anderson Äri pelgab aga neli kuud kestva teeremondi tõttu pooled kliendid ja vähemalt 20 000 eurot kaotada.

"See on see tulu, mis jääb meil praeguste arvestuste järgi saamata," ütles OÜ Anderson Äri juhatuse liige Roman Šmeljov. "Enamik kliente käib meil ikka autoga, jalgsi tulijaid on vähe."

Reede keskpäeval kõrgus tänava ääres veel puudehunnik, õhtuks lubati plats puhtaks teha. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Šmeljovi sõnul uuris ta nii linnavalitsusest kui ehitustöid tegevalt TREV-2 Grupilt, kas ehk oleks võimalik ajal, mil töid parasjagu ei tehta − õhtuti pärast tööpäeva lõppu ja nädalavahetustel − tänav autodele avada. Paraku sellist võimalust ei olevat.

Keskallee päästab hädast

"Linnavalitsus ei saagi sellist luba anda; üldine põhimõte on, et see, kes keelab, saab ka lubada. Praegusel juhul saab lubada TREV-2 Grupp, kes liiklemist keelavad märgid üles pani," selgitas linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Andrei Poludetkin.

Selle piirkonna elanikud, samuti tänava ääres asuvate ettevõtete töötajad võivad ehitajalt erandlikku luba taotleda, et koju või tööle pääseda.

"Töötajad saavad kuidagi ikka tööle, peamine probleem on klientides," märkis Šmeljov.

Lähim koht, kuhu mõnda Kalevi tänava äärsesse poodi mineja auto saab jätta, on Keskallee. Seda tänavat mööda saab jätkuvalt mõlemas suunas liigelda, sest neid tänavaotsi ühendav Kalevi tänava jupike remonti ei lähe (see remonditi koos promenaadi ehitamisega). Kalevi tänavasse sealt muidugi keerata ei saa, ent tagasi Torujõe tänavasse küll.

Murekoht ühistransport

Poludetkin rääkis, et Kalevi tänava remont pole talle eriti palju pahaseid telefonikõnesid toonud.

"Mõni kõne on olnud ühistranspordi korralduse pärast. Pakuti välja, et bussid võiksid vanalinna poolt tulles ikkagi Torujõe tänavast alla keerata, sealt sõita edasi mööda Olevi tänavat polikliiniku juurde ja Järveküla teed mööda Jõhvi. See variant ei tule aga kõne allagi, sest Virumaa kolledži peatus on sõlmpeatus, mida peab kindlasti teenindama."