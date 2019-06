Õppides keemiat, oled järgmise kümnendi tegija

TalTechi Virumaa kolledž pakub keemikuks soovijatele kolme võimalikku õppesuunda.

Esmalt klassikalist keemiaharidust, mis annab keemik-uurija elukutse. Nüüdisaegne keemialabor on varustatud paljude keerukate seadmetega, sealhulgas digiseadmetega. Nii teadusasutuste kui ettevõtete laborid vajavad hädasti spetsialiste ning teaduskraadiga laboratooriumi juhatajaid. Suur nõudlus on keemiatehnoloogia spetsiifiliste valdkondade õppejõudude järele.

Virumaa kolledž pakub tudengitele: rakenduskõrgharidusõpet nii statsionaar- kui kaugõppes; stipendiumi 160 eurot kuus; edukamatele ettevõtete lisastipendiume kuni 500 eurot kuus; kohti tänapäevases tudengikodus; nüüdisaegseid õppeklasse ja laboratooriume; praktikavõimalusi Ida-Virumaa ettevõtetes; mitmekülgselt korraldatud tudengielu; uuendusliku kolledži atmosfääri.

Teiseks pakume rakenduslikku keemiaharidust. Ilma keemiata pole võimalik ette kujutada ühtegi tänapäevast tehnoloogiat. Kõik igapäevaelus kasutatav − alates plastpudelist kuni raamatuni, autokütusest kuni telliste või tsemendini − on loodud juhitavate keemiliste reaktsioonide abil. Sama võib öelda ka nafta ja põlevkivi töötlemise, toiduainete, metallide, paberi, tekstiili, lakkide, värvide, klaasi jpm tootmise kohta.

Kolmandaks tuleb tõdeda, et üha aktuaalsemaks muutub kliimamuutuste probleemide lahendamine. Keskkonnakaitse küsimusi hakatakse lahendama parimate keemiatehnoloogiate abil. Keskkonnakeemikud on nõutud kõigis tootmis- ja transpordisektorites. Seega on üks keemiavaldkonna väga perspektiivne suund jäätmete töötlemine ja korduvkasutamine. Uute keskkonnasõbralike ja odavate tehnoloogiate arendamisega hakkavad tegelema ringmajanduse spetsialistid. Ringmajanduse tehnoloogiad arenevad kiiresti ning ettevõtted investeerivad sellesse valdkonda märkimisväärseid summasid. Märkimisväärsed on ka Eesti riigi ja Euroopa Liidu toetused.

Nõudlus tööturul kasvab

Kõige nõutumad on Eesti ettevõtetes vajalikud keemiatööstuse insenerid, keemikud ja tehnoloogid. Häid tööpakkumisi saavad need, kes suudavad töötada toorainetarnijatega, orienteeruvad hästi keemiliste ühendite maailmas ning suudavad välja töötada ja juhtida projekte uute toodete tootmistehnoloogiate rakendamiseks. Üha olulisemaks muutub suutlikkus töötada inimestega, isiklik algatusvõime ning põhjalikud teadmised majandusest ja juhtimisest. Kõik need Virumaa kolledžis õpitavad oskused võimaldavad edukamatel noortel keemiaettevõtetes kiiret karjääri teha.

Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevdirektor Hallar Maybaum kinnitas hiljuti ajakirjas Director, et meie põlevkiviõlitööstus on läbi aegade olnud üks edukamaid tööstusharusid Eestis. Tema hinnangul avab nutikate tehnoloogiate abil põlevkivist peenkeemia tootmine sellele tööstusharule ka suurepärase rahvusvahelise tulevikuperspektiivi.

TalTechi Virumaa kolledži keemiatehnoloogia eriala lõpetanutest enamik töötab õpitud erialal. Meie vilistlaste seas on Eesti juhtivate keemiaettevõtete tehnolooge, laboratooriumide juhatajaid, keemiainsenere, keemiaanalüütikuid ja keemiaerialade õppejõude. See kinnitab, et keemia eriala valik tagab tuleviku elukutse ning suurepärased karjäärivõimalused.