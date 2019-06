Narvas põrkasid autod kokku

Politsei otsib 37aastast Aleksandrit

Politseile laekus teade, et nädal tagasi lahkus oma Sinimäel asuvast kodust 37aastane Aleksandr ning tema asukoht on praeguseni teadmata. Mees võib ringi sõita sõidukiga Mercedes-Benz.

Kõigil, kellel on infot mehe asukoha kohta, palutakse politseiga ühendust võtta telefonil 112.

Poiss tabati alkovarguselt

12. juunil üritas 14aastane poiss varastada Kohtla-Järvel Keskalleel asuvast poest 60 euro väärtuses alkoholi. Selgituseks ütles nooruk, et poe juures ähvardasid teda kaks tundmatut meest peksmisega, juhul kui ta keeldub varastamast.

Röövlid vägivallatsesid pensionäri kallal

Eakas naine virutas mehele triikrauaga pähe

Noorukilt võeti ratas

12. juunil teatati politseile, et 11. juuni päeval võttis üks mees Jõhvis Sompa tänaval noorukilt jalgratta, lubades selle tagastada, kuid ei teinud seda. Jalgratta maksumus on 800 eurot. Teo võimalik toimepanija on politseile teada.