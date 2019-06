President Kersti Kaljulaid surub lahkudes kätt Eesti Energia juhatuse liikmel Raine Pajol, kel tuleb koos valitsusega leida sügiseks lahendused, mis saab sügisel rohkem kui tuhandest kaevurist ja energeetikust, kelle töö on saastekvootide kõrge hind ära võtnud.

Esmaspäeva pärastlõunal kaevurite ja energeetikute ametiühingujuhtidega kohtunud Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul tuleb tunnistada, et põlevkivienergeetika aeg on läbi saamas, ning peab tegutsema selle nimel, et praegu sellega hõivatud inimeste üleminek teistesse majandussektoritesse läheks kiiresti ja sujuvalt.