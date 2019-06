Avinurme tünnilaat meelitab juubeliprogrammiga

Aivar Saarela sõnul on igal laadal teema ja seekord pööratakse erilist tähelepanu koduaia ilule.

Kauplejaid oodatakse ligi 350, sest rohkemat piiratud territoorium koolistaadionil ei võimalda. "Soovijaid on rohkem, kui meil on võimalik vastu võtta, ja paari nädalaga saavad kohad täis. Samas on kõik kauplejad kompaktselt koos," ütles Saarela.

Meelt lahutavad vanameistrid

Et tegu on juubelilaadaga, on ka meelelahutusprogrammile rohkem rõhku pandud. Laadalava peaesineja on Ivo Linna koos ansambliga Supernova ja laadapäeva juhib Sepo Seeman. Toimub ka traditsiooniline laadaloterii, kuhu panustavad kohalikud tootjad.

Üks laadapäeva kaunitest traditsioonidest on veel kirikukontsert. Sel aastal kõlavad kirikus hingepuudutavad laulud Kärt Tominga ja Külli-Katri Eskeni esituses.

Õhtul näeb aga Avinurme suveteatri uut lavastust "Mitte millestki midagi ehk Ilma naisteta ei saa… vist!?" Lavalaudadel näeb tavalist linnas elavat keskklassi perekonda, kelle elus juhtub ühe päeva jooksul seda ja teist. Lisaks koomilistele situatsioonidele kumab läbi valus igatsus maakodu ja vanavanemate järele.

"Sel aastal oli näitlejatel soov mängida vahelduseks midagi tänapäevast. Seda kokku kirjutades otsisin inspiratsiooni siit ja sealt. Sisse on põimitud ka oma sõpradega juhtunut ja interneti kommentaariumidest leitut," selgitas lavastaja Marika Oolberg.

Laadapäev lõpeb jaanitule, simmani ja ilutulestikuga.

Ilm ei mõjuta

Laadakülastajate hulk on jäänud eelmistel aastatel 10 000 ja 15 000 vahele ning ilm seda korraldajate kinnitusel eriti ei mõjuta. "Et tünnilaat toimub juba 20. korda, näitab, et rahval on endiselt huvi. Eesti rahvas on suvel suur rändaja ja jaanipäeva paiku liigutakse eriti palju: kõik linlased ajavad end siis oma juurte juurde," rääkis Aivar Saarela.

Päev enne tünnilaata − 22. juunil − avab Avijõe selts ametlikult kilomeetrini pikenenud lõigu Avinurme muuseumraudteel. Ajaloolise kitsarööpmelise raudtee taastamine algas 2001. aastal, kui said valmis esimesed 113 meetrit. Aastate jooksul on raudtee ehitusse ja muuseumrongi käimapanemisse panustatud muu hulgas tünnilaatadel teenitud raha.