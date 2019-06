Narva rannas võisid nahaärrituse põhjustada imiusside vastsed

"Narva linnavalitsuse palvel võtsime 13. juunil Joaoru rannast sinivetikaproovi, proovi tulemuses ei esinenud toksilisi sinivetikaid," ütles Liepkalns. Terviseamet konsulteeris ka Eesti maaülikooli limnoloogiakeskusega, kelle hinnangul võib tegemist olla imiussi vastsete ehk tserkaaride tekitatud lööbega. Nimelt sobib tserkaaridele soe veekeskkond (temperatuur +20 °C). Veelindude rände tõttu on need parasiidid tõenäoliselt päris laialt levinud ning sarnaseid juhtumeid on ka varasematel aastatel ette tulnud muuhulgas Meelva järves, Võrtsjärves, rannajärves Suurlahes ning Ähijärves.