"Pikk ja väsitav õppeaeg, lõpukell, eksamid, lõpuaktus. Käänuline kooliaasta, mille jooksul pole olnud puudust ei pisaratest ega kurbusest. Kooliaasta, mille sees olles kipub ununema, et see on viimane. Viimane kooliaasta nende inimestega, kes on teie ümber, viimane kooliaasta selles koolis, viimane aasta, kus saate nautida gümnaasiumi rõõme ja piinelda gümnaasiumi valude käes," pani tänavu 11. klassi lõpetanud Elizabeth Veri saalitäie Järve gümnaasiumi viimase lennu lõpuaktusel osalejaid ennast kuulama.