Tudulinna saab Ida-Virumaa keskkonnatoetusest lõviosa

"Tööd ei ole tegelikult väga suured, aga need on kallid tööd," ütles Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar Tudulinna vana katlamaja jääkreostuse kõrvaldamise kohta.

Reostus arvatust hullem

"Et KIKist raha saaks küsida, pidime kõigepealt projekti tegema. Selle koostamise käigus tehtud puurimistega tuli ilmsiks, et ülepumpla ümbruses on pinnas sügavalt reostunud. Nii et kui alguses arvasime, et teeme selle töö viiekümne-kuuekümne tuhandega ära, siis tegelikult läheb asi palju kallimaks," rääkis vallavanem.