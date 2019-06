Tasuta huviringe lubanud Jõhvi võimuliit hakkab osalustasusid hoopis tõstma

Valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu ja Keskerakonna suuremas osas üldsõnalises Jõhvi valitsemise leppes on üks väheseid konkreetseid lubadusi kirjas nõnda: "Teeme ühe huviringi omavalitsuse elanike lapsele tasuta kättesaadavaks." Leppele panid oma allkirja nende fraktsioonide tollased juhid Aleksei Naumkin, kes praegu on sotsiaalvaldkonna eest vastutav abivallavanem, ja kaheksa kuud vallavanema ametis olnud Keskerakonna Jõhvi osakonna esimees Martin Repinski, kes on kevadest alates riigikogu liige.