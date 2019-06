Kivivana Enn Käiss sai enda väärilise tänupingi

Kaevanduspargi vana aherainemäe otsa on istutatud tammesid ja laotud kiviaedu. Sinna on külalistel kombeks viia oma kodukohast kaasa kivitükike. Maavaimude lepitamiseks, tasuna selle põlevkivi eest, mis maa seest välja võetuna inimese tarbeks ära on kasutatud.