Narva ilusalongis naise mõrvanud mehe kaitsja taotleb karistusaja vähendamist

Nii nägi Sergei Golubev välja 2018. aasta aprillis, mil kohus väljastas loa tema vahi all pidamiseks. Mitte kordagi selle aja sees pole kahtluse alla seatud seda, et see räsitud ilme ja kriibitud näoga meesterahvas kuriteo tõepoolest toime pani, ent kaalumisel on kuriteo ümberkvalifitseerimine.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik