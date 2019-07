GALERII: Kuidas pererühm Järve tantsupeo etenduseks valmistus

Kokku on juubelitantsupeo kavas 28 tantsu, millest seitse on loodud tänavuse peo jaoks. Üks neist on Kalev Järvela "Kirisabalind", mida esitavad pererühmad. Teiste seas pererühm Järve, kus tantsivad koos Järve gümnaasiumi 4b klassi õpilased ja peamiselt nende vanemad. Rühma juhendaja on Vaili Viirlaid.