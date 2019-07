Narva energeetikud hakkavad puidujäätmetest energiat tootma

Tänu põlevkivielektrijaamast saadavale soojusenergiale on soojuse hind Narvas endiselt Eesti madalamaid. Praegu, mil põlevkivist elektrienergia tootmine on muutumas ebarentaabliks, rahustab ettevõtte juhatus siiski: Narva elanikud ei pea pelgama, et nende majad kütte ja sooja veeta jäävad.