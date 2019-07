"Ta on vägev puu!" kiitis kevadel koos keskkonnaameti esindajaga tamme kohapeal vaatamas käinud ja hiljem vajalikud tööd teinud Andrus Kokerov osaühingust Puulangetus. "Ma muidugi ei hakka prognoosima aastaid, kauaks teda veel on − aga teda ikka on veel; ma ei muretseks tema pärast."