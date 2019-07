Narva rattateede võrgustik laieneb

2018. aastal alanud 36 kilomeetri pikkuse kergliiklusteede võrgustiku ehitus ja markeerimine Narva territooriumil on peaaegu lõppenud. Praegu lõpetatakse teede markeerimist ning ehkki esimestena valminud lõikudel on teemärgistus oma esialgse ilme minetanud, on tööde esimene vastuvõtmine juba tehtud.