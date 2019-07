Kõige rohkem karusid tohib küttida Ida-Virumaal

Karude arvukuseks hinnati agentuuri ulukiseire aruandes 2018. aasta sügise seisuga umbes 750 isendit ning asurkonna seisund on hea. Sama-aastaste mõmmikutega müttas möödunud sügisel Eesti metsades 82 emakaru (sh 8 Ida-Virumaal), mis on viimase 15 aasta kõrgeim pesakondade arv.

Ida-Virumaa on üks seitsmest maakonnast, kus poegadega emakarude arv on viimase nelja aasta jooksul suurenenud.

Keskkonnaagentuuri seisukoht on, et põhjuseks saab olla vaid mingi väga oluline suremustegur, mille mõju on võrdne populatsiooni juurdekasvu võimega. Praeguste teadmiste juures saab see põhjus olla vaid illegaalne küttimine (täielikult ei saa välistada ka mingit meile mitte teadaolevat, poegade jaoks surmaga lõppevat nakkushaigust).