Riik tuleb tühjade majade lammutamisel Kohtla-Järvele ja Kiviõlile appi

Riik on läbi rahandusministeeriumi välja töötanud uue toetusmeetme, mille eesmärk on kaasa aidata kasutusest välja läinud kortermajade ümberkolimisele ja lammutamisele. Esialgu on tegemist pilootprojektiga, mille kogumaksumus on 803 225 eurot ning mis kestab 2021. aastani. Pärast seda peaks olema välja töötatud juba toetusmeede kõikidele omavalitsustele, kellel väheneva elanikkonna ja inimestest maha jääva tühja kinnisvaraga rinda pista tuleb.