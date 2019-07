Repinski pruut sai töökoha Jõhvi spordikoolis

Jõhvi spordikooli direktor Jevgeni Fedorenko ütles Põhjarannikule, et praegu on Vassiljeva spordikooli administraator, kuid tal on plaanis lähiajal teha temast spordikooli arendusjuht. "Tema ülesandeks saab tegelda projektidega, mis tooksid spordikoolile sisse lisaraha, ja samas ka turundustegevus," sõnas Fedorenko lisades, et Vassiljeval on palju häid kogemusi sellise töö jaoks.