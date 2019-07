"Kuni 50% meie planeeritud tuludest vähem, see tähendab, et aasta lõpuks on meil eelarves võib-olla 700 000 eurot miinust," tõdes linnapea Maksim Iljin, et nad on Alutaguse vallaga üsna võrdses olukorras (Alutaguse vallal jääb kaevandamismahtude vähendamise tõttu tänavu saamata 800 000 eurot − K.K.).